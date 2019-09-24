Таких россиян освободят от налогов

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Сегодня, 24 сентября, в Госдуме рассмотрят законопроект, предложенный спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, согласно которому люди, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций и террористических актов, будут освобождены от обязанности платить налог с доходов.

При этом, председатель Госдумы отметил особую важность данного предложения, подчеркнув, что люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, нуждаются в поддержке от государства именно в самый непростой для себя период. Передача им дополнительных социальных гарантий должна помочь им пережить трудный жизненный отрезок.

Кроме этого, депутаты также могут освободить от уплаты налога с прибыли от сдачи в аренду жилья семьям пострадавшим. Есть только одно условие - плата за аренду не должна превышать объёмы выплат от государства, предназначенных для этих целей.

Дмитрий Шевченко

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