Таких собак запретили выгуливать без намордников

Список пород утвердило российское правительство, сообщает DEITA.RU.



В России с января изменилось законодательство, которое касается содержания животных. Прежде всего, опубликовано постановление правительства со списком опасных пород собак. В нем оказалось 12 пород.

Согласно документу, среди собак, которых необходимо выгуливать только на поводке и наморднике, а также предупреждать прохожих о том, что на частной территории опасная собака, оказались даже волкособы.

Полный список:

Акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, Булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. Также все запреты относятся и к метисам этих пород.

Елена Миронова