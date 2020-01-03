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Таких собак запретили выгуливать без намордников
Список пород утвердило российское правительство, сообщает
DEITA.RU.
В России с января изменилось законодательство, которое касается содержания животных. Прежде всего, опубликовано постановление правительства со списком опасных пород собак. В нем оказалось 12 пород.
Согласно документу, среди собак, которых необходимо выгуливать только на поводке и наморднике, а также предупреждать прохожих о том, что на частной территории опасная собака, оказались даже волкособы.
Полный список:
Акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, Булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. Также все запреты относятся и к метисам этих пород.
Елена Миронова