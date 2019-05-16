Из Московского государственного университета хотят отчислять студентов, которых привлекли к уголовной ответственности, сообщает DEITA.RU. Соответствующие поправки в устав учебного заведения опубликованы на портале нормативных правовых актов.

Министерство образования и науки РФ предлагает отчислять студентов из старейшего российского университета в том случае, если суд привлек их к уголовной ответственности.

Так, в 148-м пункте устава прописано, что обучающийся может быть отчислен в случае несоблюдения требований устава, правил внутреннего распорядка, за неуспеваемость, за подделку документов и при привлечении судом к уголовной ответственности.

Напомним, действующее законодательство не содержит специального акта, который давал бы перечень правовых ограничений, связанных с наличием судимости, поэтому на сегодняшний день за привлечение к уголовной ответственности отчислить не могут. Хотя никто не запрещает администрации вуза найти любую другую причину для отчисления.

Екатерина Брязгунова