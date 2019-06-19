У работников ГИБДД есть «любимые» водители, которым они начинают хамить. Как автолюбителей не уважают стражи порядка, сообщает DEITA.RU.

Сами автолюбители порой провоцируют сотрудников ГИБДД на грубость. Чаще всего это – злостные нарушители правил и лихачи, считающие, что соблюдать ПДД – не для них. Зачем, если ты водишь машину лучше всех, считают они, забывая, что предусмотреть все невозможно. Всегда есть риск, что что-то пойдет не так: кто-то вылетит на дорогу, не справится с управлением или мало ли что еще может случиться?

Такое поведение вызовет протест у любого, даже самого корректного сотрудника ГИБДД, и отношение к лихачу будет соответственное.

Анастасия Туркова