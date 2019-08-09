Разгар отпусков, тысячи российских водителей направляются на море отдыхать, набираться сил перед холодной осенью и ветреной зимой. Многие автомобилисты отмечали, что есть водители, которых никогда не останавливают сотрудники ГИБДД, а есть такие, которых на каждом шагу тормозят и навешивают различные штрафы. В чем же дело и что нужно делать, информирует DEITA.RU со ссылкой на «Авто Ленту».

Когда инспектор останавливает водителя, двигающегося на теплое море в Краснодарский край или Крым, он обходит автомобиль с единственной целью — оценить благосостояние автовладельца. И как только он замечает, что в машине установлен регистратор, интерес к данному транспортному средство и водителю сразу же теряется.

По словам водителей, которые установили регистраторы, их дорога на море прошла весьма благополучно.

DEITA.RU напоминает, что подобные лайфхаки помогают только законопослушным водителям, к которым, действительно, не к чему придраться.

Екатерина Брязгунова