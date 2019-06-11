На того стоит обращаться особе внимание в дорожном потоке, рассказывает DEITA.RU.

К сожалению или к частью, но дорога представляется тем местом, где нужно думать и за себя, и за того парня. Как правило ДТП происходят только в тех случаях, когда либо кто-то один перестал придерживаться такой политики, либо сразу оба.

Другими словами, если водитель совершенно чётко понимает, что он ведёт себя на дороге так, что если бы он встретился со своим клоном, едущим ему на встречу - риск аварии существенно повышается.

Именно поэтому, чтобы снизить вероятность ДТП нужно учитывать, что где-то на дороге как раз и попадётся такой вот "бешеный" водила.

Распознать таких людей довольно просто, тем более, что существуют факторы, которых их выдают.

1. Знак новичка.

Здесь всё понятно. Такой водитель часто совершает ошибки, притом немало грубых. Поэтому если он встретится на дороге с таким же неумёхой - скорее всего будет авария. Берём во внимание неопытность таких рулевых и держим с ними ухо востро.

2. Пьяные.

Таких видно сразу по абсолютно неадекватной манере езды. При обнаружении их на дороге лучше полностью остановиться и продолжить движение только после того, как такой человек полностью скроется из обзора.

3. Любители телефонов.

Опять-таки их видно через стекло. Берём их на заметку, держим дистанцию и ожидаем в любой момент неожиданного.

4. Противники поворотников.

Отдельная категория водителей, которые не хотят, чтобы рулевые в потоке знали об их намерениях. Обычно такое поведение либо заканчивается разборками и скандалом, либо полноценным ДТП.

Никто не застрахован от встречи с типами водителей. Будьте внимательны и не теряйте концентрацию на дороге.

Дмитрий Шевченко