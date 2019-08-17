Существует несколько типов российских водителей, которые бесят всех до единого автомобилиста. Некоторые из этих типов способны вывести из себя даже самого уравновешенного человека, сообщает DEITA.RU.

Как пишет канал «Все самое интересное в мире авто», всего типов раздражающих водителей восемь. Главное их отличие от других автомобилистов — это мысли только о себе и своем комфорте.

Так, среди типов ненавистных водителей — любители занимать сразу два и более парковочных места, автовладельцы, которые включают поворотник в момент поворота. Гоняющих по городским дорогам и бесконечно обгоняющих водителей тоже не любят. Более того, их штрафуют при первой возможности. Так называемые черепахи и шахматисты тоже всех бесят. Любители комфорта, которые врубили дальний свет и едут на нем, не думая о других, раздражают даже пассажиров.

Екатерина Брязгунова