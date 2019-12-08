Таких водителей оштрафуют инспекторы ГИБДД

Требования к огнетушителю в машине напомнили российские водители. Не выполнение их водителю грозит штраф в 500 рублей, сообщает DEITA.RU.

Как оказалось, правила, касающиеся огнетушителя прописаны в ТР ТС 018/2011, документу уже много лет, однако его знают не все автомобилисты. Многие водители ссылаются на более поздний регламент от 2009 года. В более ранних правилах прописано, что объем огнетушителя должен составлять от одного литра.

Располагаться огнетушитель должен в легкодоступном месте, при этом, где конкретно, не прописано, поэтому инспекторы могут здесь подловить автомобилиста. Еще одним наиважнейшим требованием является пломба на огнетушителе и срок его годности.

Стоит отметить, что далеко не все автомобилисты возят с собой огнетушитель. Автомобилиста Катерина посетовала, что знает о его необходимости, но никак не может его приобрести. А Сергей в свою очередь заявил, что, если инспектор ГИБДД спросит про огнетушитель, всегда можно сказать, что едет за ним. «А что? Огнетушитель – это расходник, поэтому если инспектор спросит, скажу за углом мотоцикл тушил, а сейчас направляюсь в автомагазин», — делится он.

Иван Юрьев