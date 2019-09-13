Новости
Таких водителей спасут от камер и штрафов
13 Сентябрь 2019, 01:45
Путин высказался о слюнтяе на посту президента
13 Сентябрь 2019, 01:01
Популярный навигатор научился предупреждать о дорожных камерах
13 Сентябрь 2019, 00:16
Чиновников накажут за оскорбление простых россиян
12 Сентябрь 2019, 23:32
У футболиста украли часы на 23 миллиона рублей
12 Сентябрь 2019, 23:01
Идеальным водителям сделают скидку на ОСАГО
12 Сентябрь 2019, 22:32
Таких водителей спасут от камер и штрафов
13 Сентябрь 2019, 01:45
Таксистам предоставят право бесплатно ждать клиента на платных парковках, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.
Это позволит таксистам в Москве избежать штрафов за стоянку в неположенных местах. В таксопарках просят давать водителям минуты две-три, чтобы они успевали высадить пассажиров, и не штрафовать их за это с использованием камер фиксации.
Также, помимо нескольких не штрафуемых минут, водителям такси на некоторых улицах столицы страны позволят бесплатно размещаться на платных стоянках, чтобы подождать клиента. Главное условие – не мешать остальным клиентам.
Плоскостные стоянки тоже могут стать доступны таксистам без оплаты не более пяти – десяти минут.
В настоящее время штрафы приходят таксисту в течение десяти секунд, и это стало самой настоящей проблемой.
Анастасия Туркова