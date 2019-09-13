Таких водителей спасут от камер и штрафов

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такси

Таксистам предоставят право бесплатно ждать клиента на платных парковках, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

Это позволит таксистам в Москве избежать штрафов за стоянку в неположенных местах. В таксопарках просят давать водителям минуты две-три, чтобы они успевали высадить пассажиров, и не штрафовать их за это с использованием камер фиксации.

Также, помимо нескольких не штрафуемых минут, водителям такси на некоторых улицах столицы страны позволят бесплатно размещаться на платных стоянках, чтобы подождать клиента. Главное условие – не мешать остальным клиентам.

Плоскостные стоянки тоже могут стать доступны таксистам без оплаты не более пяти – десяти минут.

В настоящее время штрафы приходят таксисту в течение десяти секунд, и это стало самой настоящей проблемой.

Анастасия Туркова

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