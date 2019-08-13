Чиновники приняли решение не нагружать учеников сложными экзаменами, сообщает DEITA.RU.

Глава Минпросвещения Ольга Васильева объявила о том, что выпускники, заканчивающие техникумы и колледжи, не будут сдавать ЕГЭ.

Разговоры о том, что обязательный экзамен может также грозить и им ранее широко распространялись в педагогическом сообществе.

Причиной, по которой ЕГЭ не будет вводиться для таких учащихся, по словам руководителя профильного министерства, стала нецелесообразность.

При этом, Васильева подчеркнула, что у тех выпускников 9 классов, у которых будет желание сдавать ЕГЭ, будет такая возможность, однако обязательным такой экзамен не будет.

Дмитрий Шевченко