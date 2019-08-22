В России планируется разрешить ездить по платным дорогам бесплатно. Однако это будет касаться только электромобилей, сообщает DEITA.RU. Именно с таким предложением выступили представители Национальной технологической инициативы «Автонет». Инициатива, оформленная должным образом, направлена в Минпромторг и МВД.

По словам экспертов ««Автонета», подобная преференция для владельцев электромобилей позволит намного быстрее популяризировать данный вид транспорта. Более того, на сегодняшний день предложение обойдется российским властям в ноль рублей с небольшой погрешностью, так как «электричек» сегодня в России очень немного.

Чтобы электромобили быстро набирали популярность, отмечается, необходимо будет в первую очередь установить развернутую сеть электрозаправочных станций.

Екатерина Брязгунова