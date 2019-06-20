От платы за капремонт могут освободить жильцов многоквартирных домов в закрывающихся населенных пунктах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Законопроект предполагает внесение правок в Жилищный кодекс, и Госдума приняла его в первом чтении. Если населенный пункт будут закрывать, деньги за капремонт следует вернуть собственникам, учитывая размер уплаченных ими взносов.

Логика проста: никто не станет ремонтировать дома в населенном пункте, который закрывают, поэтому деньги целесообразно вернуть уплатившим их. Эта тема особенно актуальна для северных регионов, в которых подобные закрытия нередки.

Анастасия Туркова