Таким гражданам сохранят надбавку к пенсии

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Миллионы россиян смогут не переживать при смене места жительства, сообщает DEITA.RU.

Пенсионеры смогут спокойно переезжать из деревни в город, не опасаясь потерять надбавку за работу на селе. Соответствующий законопроект могут принять в Госдуме уже в ближайшие месяцы.

Как пишет "Парламентская газета", уже с начала следующего года пенсионеры, имеющие большой стаж работы в сельской местности и, соответственно, надбавку к страховой пенсии, смогут сохранять этот коэффициент даже если захотят уехать жить в город.

Напомним, что чтобы иметь такую надбавку, нужно проработать в условиях села как минимум тридцать лет. В этом случае прибавка к пенсии становится очень солидной - 25% от её величины. Данное правило стало работать с этого года.

На сегодняшний день, люди, которые работали на селе и получали на пенсии эту надбавку, автоматически её лишаться как только переезжают в город, однако депутаты хотят оставить за ними право на продолжение повышенных выплат даже после смены места жительства.

Ранее сообщалось о том, что новая пенсионная реформа, запланированная на 2024 год, может коснуться только женщин.

Дмитрий Шевченко

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