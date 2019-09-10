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Таким гражданам сохранят надбавку к пенсии
10 Сентябрь 2019, 12:00
Миллионы россиян смогут не переживать при смене места жительства, сообщает DEITA.RU.
Пенсионеры смогут спокойно переезжать из деревни в город, не опасаясь потерять надбавку за работу на селе. Соответствующий законопроект могут принять в Госдуме уже в ближайшие месяцы.
Как пишет "Парламентская газета", уже с начала следующего года пенсионеры, имеющие большой стаж работы в сельской местности и, соответственно, надбавку к страховой пенсии, смогут сохранять этот коэффициент даже если захотят уехать жить в город.
Напомним, что чтобы иметь такую надбавку, нужно проработать в условиях села как минимум тридцать лет. В этом случае прибавка к пенсии становится очень солидной - 25% от её величины. Данное правило стало работать с этого года.
На сегодняшний день, люди, которые работали на селе и получали на пенсии эту надбавку, автоматически её лишаться как только переезжают в город, однако депутаты хотят оставить за ними право на продолжение повышенных выплат даже после смены места жительства.
Ранее сообщалось о том, что новая пенсионная реформа, запланированная на 2024 год, может коснуться только женщин.
Дмитрий Шевченко
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