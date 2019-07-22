Людям, страдающим болезнями желудочно-кишечного тракта, рекомендовано отказаться от хрена, сообщает DEITA.RU. Об этом передает РИА ФАН.

Пациентам, у которых была обнаружена подагра, камни в желчном пузыре или почках, следует раз и навсегда отказаться от бобовых.

Гражданам с выявленными заболеваниями щитовидной железы не следует употреблять в пищу капусту, редьку и редис. Детям до 10 лет не нужно кушать лук, чеснок, а также петрушку.

С осторожностью всем людям стоит есть болгарский перец.

Такие рекомендации дал гастроэнтеролог Виктория Суджиянова.

Екатерина Брязгунова