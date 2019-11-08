Таким россиянам дадут новые квартиры и деньги

Госдума рассмотрит закон о возмещении жилплощади людям при сносе их домов, сообщает DEITA.RU. Сейчас существует несколько чиновничьих уловок.

Людям, лишившимся крова, предлагают компенсацию, на которую можно купить разве что комнату в коммунальной квартире без удобств. Либо региональные чиновники могут не заморачиваться регистрацией земли под новым многоквартирным домом, что эту компенсацию снижает до неприличных сумм.

Участок может быть не внесен в единый госреестр недвижимости, и после изъятия земли люди могут вообще ничего не получить. У правительств есть серьезные вопросы к профильным министерствам в этом ключе.

В случае, если закон будет принят, норма внесения изъятого участка в реестр до начала сноса дома на нем станет обязательной. Должны будут обозначены четкие границы и подробные сведения о том что было, и что будет. В противном случае изымать земли будет запрещено.

Эксперты уверены: этот закон решит многолетнюю проблему споров народа и власти. Конституцией гарантируется право на получение равномерного возмещения при утрате жилья. Но до сих пор обойти эту норму не составляло труда.

Верховный суд ранее разъяснил: новый земельный участок для таких семей должен быть достаточно большим, чтобы на нем хватало места для элементов благоустройства, строительства и озеленения.

Предложение поддерживает и Минстрой. Расчет выкупной земли должен включать в себя не только стоимость квартиры, но и стоимость участка. Депутаты приступят к рассмотрению поправок в ближайшее время.

Кроме того, сейчас существует норма, по которой застройщик должен предложить человеку, чей дом сносят, квартиру или участок в другом месте. Собственник может от этого отказаться и потребовать возмещение в денежном эквиваленте. Выкупная цена - это сложение цены участка и возмещения убытков по неудобствам.

По решению верховного суда, если даже человек согласился на условия и новое жилье, специальная комиссия должна рассчитать стоимость нового и старого места проживания. Если цена в пользу гражданина - разницу застройщик обязан выплатить.

Что касается сроков расселения, то и здесь по закону все строго. Расселение жильцов домов, попадающих под снос, должно начаться минимум за полгода до фактического сноса здания.

Василий Кучин