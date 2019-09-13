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Таким россиянам пересчитают стаж для начисления пенсий
13 Сентябрь 2019, 13:30
Стало известно, кого ждёт перерасчёт пенсий, сообщает DEITA.RU.
С сегодняшнего дня, 13 сентября, в свою силу вступило постановление правительства, согласно которому силовикам, военным и судьям пересчитают пенсию по новым правилам подтверждения стажа. Речь идёт о процедуре назначения страховых пенсий.
Таким образом, например, в случае с судьями им включат в их стаж время, когда они исполняли свои полномочия, что в свою очередь должно подтверждаться соответствующей справкой и Верховного или Конституционного суда России, а также судов других инстанций.
Ранее сообщалось о том, что российские финансовые власти пообещали гражданам ежегодное повышение пенсии. Как отмечалось, увеличение выплат ожидается уже с этого года.
Дмитрий Шевченко