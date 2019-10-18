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Таким россиянам запретят летать за границу
Бывшим сотрудника ФСБ запретят путешествовать за границей в течение пяти лет после того, как ими была оставлена служба, сообщает DEITA.RU. Соответствующий закон принят в первом чтении в Госдуме.
Согласно документу, ограничение коснется тех россиян, которые проходили военную службу в Федеральной службе безопасности России и ушли в отставку.
По словам инициатора законопроекта руководителя одного из комитетов Государственной Думы Василия Пискарева, временное ограничение выезда за границу вводится исключительно, чтобы обезопасить бывшего работника ФСБ. Ведь со стороны госорганов недружественных государств могут быть совершены провокации, и это даже не самое страшное. Атаки со стороны преступников и преступных групп тоже возможны, пишет ТАСС.
Екатерина Брязгунова