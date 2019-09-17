Таким семьям погасят ипотеку

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Стало известно, кому государство поможет с выплатой долга за жильё, сообщает DEITA.RU.
Многодетные семьи смогут получать по 450 тысяч рублей для погашения взятой ипотеки. Об этом сообщило министерство финансов на своём официальном сайте.
В сообщении указано, что многодетными будут считаться семьи, в которых родилось три и более ребёнка. Это же касается и процедуры усыновления. Датой отсчёта действия нового правила стало 1 января текущего года.
Для получения соответствующей выплаты, семье заёмщиков нужно обратиться в организацию, в которой они брали кредит, например, банк и предоставить им подтверждающие документы на попадание в программу.
Сами средства будет переводить организация "ДОМ.РФ" после того как проверит предоставленную заёмщиками информацию. Таким образом, с помощью государства можно будет либо полностью, либо частично погасить свой долг по ипотеке.
Дмитрий Шевченко