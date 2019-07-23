Представители этой важной профессии могут остаться без любимых гаджетов на рабочем месте, сообщает DEITA.RU со ссылкой на banki.ru.

Ассоциации банков России выступили с инициативой введения ограничений по использование смартфонов среди сотрудников кредитных учреждений.

По словам руководителей финансовых организаций, постоянное наличие такого мощного гаджета, как мобильный телефон со множеством функций является гипотетическим источником опасности не только для самих учреждений и компаний, но и в первую очередь для данных и денег клиентов.

В профильных ассоциациях уже сообщили, что готовят соответствующие рекомендации для банковского сектора по ограничениям пользования смартфонами на рабочем месте среди персонала.

Ранее сообщалось, что сотрудникам банков запретили фотографировать экраны своих рабочих компьютеров.

Дмитрий Шевченко