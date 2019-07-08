Мусоровозы могут освободить от платы за проезд по дорогам с системой «Платон», сообщает DEITA.RU. Рассмотреть такое предложение поручено Минтрансу правительственной комиссией.

Данный вид транспорта предлагается пропускать бесплатно в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам, говорится в поручении правительства.

Напомним, что «Платон» — это госсистема, которая взимает плату с большегрузных автомобилей в счет возмещения вреда, причиненного ими федеральным дорогам. С 1 июля проехать километр по таким дорогам для большегруза обходится в 2,04 рубля.

Анастасия Туркова