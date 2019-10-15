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Таким военным хотят полностью погасить ипотеку
Ипотечный кредит погибших военнослужащих могут погасить за счет бюджетных средств, сообщает DEITA.RU.
Минобороны готово взять на себя такую обязанность. Это подтверждается документально. В Государственной думе в среду, 15 октября, парламентарии рассмотрят проект закона, в котором говорится о том, что в случае смерти военнослужащего, ипотечный долг в полном объеме будет погашен за счет бюджета.
Согласно действующему законодательству, в случае гибели или смерти военнослужащего ипотечный долг придется гасить его прямым родственникам. Благодаря новому законопроекту, долговую ношу на себя полностью возьмет Министерство обороны.
Екатерина Брязгунова