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19 Август 2019, 19:45

Таким военным хотят полностью погасить ипотеку

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Ипотечный кредит погибших военнослужащих могут погасить за счет бюджетных средств, сообщает DEITA.RU.

Минобороны готово взять на себя такую обязанность. Это подтверждается документально. В Государственной думе в среду, 15 октября, парламентарии рассмотрят проект закона, в котором говорится о том, что в случае смерти военнослужащего, ипотечный долг в полном объеме будет погашен за счет бюджета.

Согласно действующему законодательству, в случае гибели или смерти военнослужащего ипотечный долг придется гасить его прямым родственникам. Благодаря новому законопроекту, долговую ношу на себя полностью возьмет Министерство обороны.

Екатерина Брязгунова

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