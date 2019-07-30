Глава Красноярского края заявил о бессмысленности тушения пожаров в Сибири, сообщает DEITA.RU.



На встрече со студентами Сибирского федерального университета губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что нет смысла тушить пожары в Сибири. Свои слова губернатор объяснил тем, что лес разделен на зоны, и не тушат пожары в зоне контроля.

«Это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно и даже вредно», – заявил глава региона. Он сравнил пожары с метелью: никому же не приходит в голову бороться с метелью или топить ледники, чтобы у нас потеплело. Также – с гектарами горящих лесов, считает Усс.

Пользователи соцсетей негативно отреагировали на такие слова губернатора о лесных пожарах. Люди отмечают, что из-за бездействия властей города и села окутаны дымом, а огонь уничтожает гектары леса.

«Платить зарплату таким вредно»

«Самое печальное, что он так и останется на своем посту после всего этого»

«О боже, в какой цивилизованной стране не тушить пожары это норма???? Очнитесь уже!!!!!!!! Если бы где нибудь в Европе были бы пожары в таких масштабов все телеканалы говорили об этом!!!!!!!!!!! Да что с вами не так?????»

«Идёт скрытие вырубок леса. По весне даже на федеральном канале разразился скандал о вырубок огромного объема леса,все ниточки идут в Кремль. Поэтому и не тушат. Сами летчики удивляются,тайга горит ,а команду ждут из Москвы,а не от местной власти»

«"Экономически выгодным" предотвращением пожаров наши чиновники, скорее всего, выберут вывоз леса в Китай. Нет леса - нечему гореть!!! Впрочем, можно и продолжить и "экономически выгодной" медициной. Нет населения - некому болеть»

Елена Миронова