Одно из лекарств от кашля окажется под запретом по решению Росздравнадзора, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РИА Новости.

Препарат содержит в себе вещество, которое при попадании в организм может привести к неблагоприятным последствиям, повлиять на работу сердца. Речь идет о веществе под названием фенспирид. Само лекарство, которое гражданам запретили употреблять, называется "Сиресп".

О содержании вредного компонента сообщил производитель препарата, сравнив предполагаемую пользу от его применения с рисками. К слову, это уже не первый случай изъятия из оборота лекарств с фенспиридом. Он содержался и в запрещенных сегодня "Эреспале", "Эриспирусе" и "Эпистате".

Анастасия Туркова