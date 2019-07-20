Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, сообщает DEITA.RU.

Об этом РИА Новости рассказала заместитель главы сельской администрации Екатерина Винокурова. По ее словам, снег в июле для места, называемого Полюсом холода, обычное явление. Более того, иногда здесь снег выпадает и в июне.

Сейчас в якутском селе идет проливной дождь, а много снега выпало на перевалах. Этому изрядно удивилась группа японских туристов, прибывших в улус.

Совсем другую погоду ждут на юге Дальнего Востока. ГУ МЧС России по Приморскому краю обратилось к приморцам с экстренным предупреждением об опасном погодном явлении. В связи с выходом тайфуна «Данас» на территорию Приморского края и обострением фронтальных разделов вечером 21 июля на юго-западе региона ночью и днём 22 июля на большей территории края ожидаются сильные дожди с количеством от 15 до 45 мм за 12 часов и менее.

По прогнозу,сильные осадки вызовут подъем уровня воды в реках от 0,8 до 2,2 м. В Хасанском, Уссурийском, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском, Шкотовском, Партизанском, Лазовском и Чугуевском районах ожидается подтопление огородов, дорог и домов.

Дмитрий Санников