Такое наказание грозит за сбитую камеру фиксации

Как накажут автолюбителя, который сбил камеру, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

Недавно был инцидент: девятого сентября автолюбитель сбил передвижной комплекс, и исчез. Ему назначено наказание в виде штрафа и испытательных работ до шести месяцев сроков, говорят в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За сбитые камеры владельцы будут подавать в суд на водителя и проводить расследование. Если вину докажут, и будет ясно, что водитель умышленно сбил передвижной комплекс, он заплатит штраф либо обязан будет пройти полгода исправительных работ. Кроме того, ему придется возместить всю сумму ущерба страховикам.

Анастасия Туркова

