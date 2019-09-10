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Такое наказание грозит за сбитую камеру фиксации

10 Сентябрь 2019, 20:31

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Как накажут автолюбителя, который сбил камеру, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.
Недавно был инцидент: девятого сентября автолюбитель сбил передвижной комплекс, и исчез. Ему назначено наказание в виде штрафа и испытательных работ до шести месяцев сроков, говорят в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За сбитые камеры владельцы будут подавать в суд на водителя и проводить расследование. Если вину докажут, и будет ясно, что водитель умышленно сбил передвижной комплекс, он заплатит штраф либо обязан будет пройти полгода исправительных работ. Кроме того, ему придется возместить всю сумму ущерба страховикам.
Анастасия Туркова

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