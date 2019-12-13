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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Такого даже не жалко» — жесткое ДТП обрастает подробностями

Дорога машина каша на дороге

В соцсети попало еще одно видео самого массового ДТП, которое произошло 11 декабря на трассе «поселок Новый — Де-Фриз — Седанка», сообщает DEITA.RU.

Примечательно, что просмотр данного ролика вызвал очень резкие высказывания со стороны пользователей Instagram. «Такого даже не жалко», «Он как будто даже и не тормозил», «Красавчик, в такую погоду 100 км/ч ехать. Во придумал», — пишут люди.

И, действительно, судя по кадрам, водитель даже не пытался притормозить и, зная, что автомобильная дорога имеет всего лишь две полосы, пытается проскочить между рядами. К слову, у него это успешно получается. Заметив, что в следующий раз не получится проскочить – решил обогнать на обочине, но что-то пошло не так.

Екатерина Брязгунова

Видео: dps.control

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