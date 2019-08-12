Даже сельские жители могут получить большой штраф за неправильно оставленную машину, сообщает DEITA.RU.



Парковаться по правилам надо не только в городе, но и в лесу. Если оставить машину не в том месте или не в то время, можно получить огромный штраф.

Правила поведения в лесу, в том числе, и разрешение на въезд и стоянку для кемпинга, регулирует Лесной кодекс. Он гласит, что власти каждого района могут сами закрывать леса для визитов.

Если вы нарушили запрет, заплатить придется от тысячи до 5 тысяч рублей. Если вы оказались в лесу, когда в районе введен режим особой пожарной опасности, сумма штрафа составит от 4 до 5 тысяч рублей.

Елена Миронова