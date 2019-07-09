Погоду на вторник, девятое июля, передают синоптики, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Примгидромет.

В краевой столице ночью и утром осадков не ожидается. Утром будет туманно, температура – около пятнадцати градусов тепла. Днем она поднимется до девятнадцати. Юго-восточный ветер ожидается с порывами до четырнадцати метров в секунду.

На остальной территории края ночью еще присутствуют кратковременные дожди. Температура – до семнадцати градусов, ветер – до одиннадцати метров в секунду, южный. Днем, говорят синоптики, без осадков, но утром будет туманно. Воздух прогреется до тридцати одного градуса. Прохладнее на побережье: в этих районах ожидается пятнадцать – двадцать градусов тепла. Ветер – южный, до одиннадцати метров в секунду.

Анастасия Туркова