Автоэксперты рекомендуют оставить важный документ дома, чтобы избежать неприятных ситуаций, сообщает DEITA.RU.



Стандартный набор документов любого автолюбителя: права, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховка. Именно их всегда нужно иметь при себе, если вы едете в машине.

Однако некоторые водители добавляют к этому комплекту еще одну бумажку - паспорт транспортного средства. Однако этого делать не стоит. Вы можете потерять документ, и восстановить его не получится. Дело в том, что в ПТС содержится информация обо всех собственниках авто. А при восстановлении вам выдадут дубликат, где будет указан только последний собственник - вы.

На рынке машины с дубликатами ПТС стоят меньше: покупатели сбивают цену, потому что уверены, что продавец пытается скрыть информацию о количестве собственников.

Елена Миронова