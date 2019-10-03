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«Такой наш Гуменюк»: мэр Владивостока стал героем народного творчества
3 Октябрь 2019, 12:30
Мэры Владивостока не раз становились героями городского фольклора, про них сочиняли песни, делали анимационные фильмы, коллажи, клипы и мемы, вот и нынешний глава Олег Гуменюк не избежал народной любви, сообщает «DEITA.RU».
Несмотря на то, что Олег Гуменюк работает в городской администрации без малого год, горожане похоже уже успели сформировать определенное мнение о его деятельности, чему в немалой степени могли способствовать затяжные ливни и молниеносная подготовка города к ВЭФ-2019.
За этот год он запомнился еще и тем, что хочет повысить себе и своим замам зарплату. Обострением борьбы против точечной застройки – дело даже дошло до баррикад. Рушащимися подпорными стенами, погребающими под собой автомобили. Успел проводить выпускников в последний путь …
К дорожному вопросу пришлось даже подключиться губернатору, а полпред пообещал мэру ревизию. Интересно, что же будет, когда полпредство окончательно переберется во Владивосток?
Не обошлось и без значительного повышения цен на проезд в общественном транспорте. А ситуацию с благоустройством с трудом вытягивает даже губернаторская программа 1000 дворов, грязненько и как-то устало выглядит Владивосток, о чем напомнил даже заезжий блогер Артемий Лебедев, который, кстати, даже лично встречался с Гуменюком, а потом вышел и написал такое… что взорвало все прогрессивное владивостокское человечество…
Поскольку на выборы городского головы горожан сейчас не пускают, хоть губернатор и обещал, да видимо не до этого… Социальные сети начали наполняться шедеврами народного творчества, и если пик мемов и шаржей пришелся на период дождей, то в разгар запоздалых дорожных работ дело дошло и до музыкальных композиций.
Так, неизвестный автор сочинил песенку про мэра «Такой наш Гуменюк», посвященную повышению цен на проезд, возмутившему большинство горожан, и другим «достижениям» главы города.
«И, несмотря на трудности, работает как вол, с зарплатой символической всего-то тысяч в сто. Поднять зарплату требуем для высшего звена! Чиновник-управленец всему же голова. Для этой цели благостной найдем статьи дохода. Чего еще там лишнего осталось у народа? Парковки сделать платные, коэффициент убрать, за разные провинности нещадно штрафовать» - поется в песне, каждый куплет которой неизменно заканчивается фразой «Мэр-голова! Защита. Забота! Мэр, он наш друг, такой наш Гуменюк».
Михаил Светлов
Видео: Морской Бриз