На красное мясо могут ввести налог, примерно равный акцизу на табачную продукцию, сообщает DEITA.RU со ссылкой на исследование компании Fitch Solutions.

Так, власти Германии недавно обсуждали способы снизить употребление мяса местными жителями и пришли к выводу, что помочь может повышение НДС до девятнадцати процентов (с семи).

Тенденцию могут поддержать и в других странах, считают эксперты. Также это может стать поддержкой идеям веганства и вегетарианства в мире.

Свое решение специалисты аргументировали риском развития заболеваний сосудов и сердца из-за употребления мяса. Иными «мясными» болезнями названы диабет, рак и инсульт.

Отказ от мяса может спасти шесть тысяч жизней ежегодно и снизить расходы на здравоохранение, подсчитали в Оксфорде.

Анастасия Туркова