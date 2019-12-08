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Такой штраф может получить каждый водитель

машина, джип, авто

Штраф за парковку может прийти даже при оплате стоянки, сообщает DEITA.RU.

Как пишут пользователи в интернете, самый распространенный случай, когда оплата парковки производится с помощью sms-сообщения или мобильного приложения. Иногда в системе происходят сбои, в итоге водителям приходят штрафы.

Штраф и эвакуация автомобиля может произойти из-за парковки на месте для инвалида. Иногда из-за погоды или стертых линий такие места не заметны для водителей.

Водитель может получить штраф за парковку на полукруглой разметке, которая наносится по краям парковочной зоны. Автолюбители оставляют свои автомобили в этих местах из-за нехватки мест, а после оплачивают штрафы, несмотря на оплату парковки.

Иван Юрьев

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