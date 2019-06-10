Эксперты выяснили, кем можно зарабатывать достойно, сообщает DEITA.RU.

По данным сервиса поиска работы Superjob, человек отвечающий за организацию работы склада, иначе говоря, начальник, получает во Владивостоке в среднем 64 тысяч рублей в месяц.

А вот в столице такой же сотрудник сможет получать уже 80 тысяч рублей за ту же работу. В Санкт-Петербурге за выполнение обязанностей начальника склада готовы платить 70 тысяч рублей.

В соседнем от Владивостока Хабаровске зарплата такого специалиста составляет 62 тысяч рублей.

Анализ доходов был проведён в 70 крупнейших городах России.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает сотрудник ГИБДД.

Дмитрий Шевченко