Стала известна зарплата важного специалиста, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob выяснил, что средняя заработная плата врача-эндокринолога во Владивостоке равняется 53 тысячам рублей.

Оказывается лечить заболевания сердца довольно таки прибыльно.

Анализ уровня зарплат был проведён в 70 крупнейших городах России.

Примечательно, что московские коллеги владивостокского эндокринолога могут рассчитывать на средний месячный заработок в 70 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 57 тысяч рублей.

В соседнем Хабаровске такой специалист получает немного меньше – 50 тысяч рублей.