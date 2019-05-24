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Стала известна зарплата важного специалиста, сообщает DEITA.RU.
Сервис поиска работы Superjob выяснил, что средняя заработная плата врача-эндокринолога во Владивостоке равняется 53 тысячам рублей.
Оказывается лечить заболевания сердца довольно таки прибыльно.
Анализ уровня зарплат был проведён в 70 крупнейших городах России.
Примечательно, что московские коллеги владивостокского эндокринолога могут рассчитывать на средний месячный заработок в 70 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 57 тысяч рублей.
В соседнем Хабаровске такой специалист получает немного меньше – 50 тысяч рублей.
Дмитрий Шевченко
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