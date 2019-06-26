Дальневосточники могут получить ипотечный кредит под два процента годовых, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Ссуду в банке можно будет получить не только покупку заветных квадратных метров, но и возведение и даже ремонт жилья.

По словам Трутнева, на данный момент российское правительство разрабатывает программу, в рамках которой жители Дальнего Востока смогут купить или построить жилье. Ожидается, что кредит будет выдаваться на 20 лет. При этом не нужно будет никакого первоначального взноса, и годовой процент составит всего лишь два.

Как пишет РГ, Фонд развития Дальнего Востока на эти цели получит 7,5 миллиарда рублей. Данная программа направлена на повышение рождаемости в регионе.

Екатерина Брязгунова