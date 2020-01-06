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Такому творческому сотруднику лучше уезжать с Дальнего Востока
Разница в зарплате невыгодно отличается, сообщает DEITA.RU.
Сайт по поиску работы и сотрудников Superjob провел исследование рынка труда в России. На этот раз объектом исследования стала профессия дизайнера-декоратора.
По данным аналитиков портала, в Приморье люди такой профессии получают самую большую зарплату на Дальнем Востоке – в среднем 45 тысяч рублей. Для сравнения, в бывшей столице ДФО Хабаровске – 43 тысячи рублей, а в Чите – 37 тысяч.
Гораздо выгоднее работать дизайнером-декоратором на западе России. Например, в Москве такой сотрудник получает порядка 60 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге – 49 тысяч.
Елена Миронова