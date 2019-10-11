Такси разрешат залезть в базу ГИБДД

МВД планирует в ближайшее время открыть доступ к базе ГИБДД российским таксомоторным компаниям, сообщает DEITA.RU.

Согласно информации, полученной от пресс-службы ведомства, на шаг ближе к Госавтоинспекции станут сотрудники таких известных сервисов для вызова такси, как «Яндекс», «Максим», «Рутакси», «Убер», «Гетт» и прочие агрегаторы. Специально для них полиция разрабатывает специальную программу, с помощью которой владельцы компании перед тем, как оформить водителя на работу могли оперативно посмотреть его «штрафную» историю. Этот же сервис в будущем пригодится и для операторов - чтобы отслеживать факт нарушений ПДД у уже действующих таксистов.

Эксперты различных такси-агрегаторов уже заявили о «сырости» разрабатываемой системы. В частности, она не учитывает такие проблемы современных такси, как устройство на работу мигрантов с поддельными правами. Также руководители компаний неоднократно говорили о своих опасения по поводу возможной утечки персональных данных россиян из базы ГИБДД.

Екатерина Цой