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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Такси стали опасней: в России преступления регистрируются практически ежедневно

Такси

Новую тенденцию преступлений стали отмечать сотрудники правоохранительных органов в России, сообщает DEITA.RU. 

Статистические данные полиции показывают, что в последнее время резко возросли случаи разбоев на дорогах, особенно они связаны с таксистами. Под удар могут попасть как таксисты, так и пассажиры. 

Как сообщает «РГ», уже сейчас сотрудники уголовного розыска считают, что стали появляться ОПГ, специализирующиеся на этих преступлениях. Одни участники сообщают о перспективной жертве, которую высматривают в ночном клубе или баре, следующий участник берет заказ и увозит пассажира в неизвестном направлении, где избивают жертву и оставляют без имущества. 

Также бывают и совсем противоположные случаи, когда жертвой становиться таксист. В полиции считают, что это не спонтанные преступления, а продуманные нападения, где все продумано у преступников. 

В пример, «РГ» привела случай из Подмосковья, где таксист ограбил иностранца на общую сумму 230 тысяч рублей. Задержали подозреваемого через три часа, но в следующие дни подобные истории повторились неоднократно.

Правоохранительные органы считают, что на скользкую тропу ступают мигранты из стран Ближнего Зарубежья и Закавказья. 

Иван Юрьев

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