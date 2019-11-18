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Такси столицы взвинтили цены до небес

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Жители Владивостока не могут уехать на работу или учебу на такси. Причины тому – сложная ситуация на дорогах и высочайший спрос на услугу, сообщает DEITA.RU.

«Я вызвала такси в 7.30 утра. Сразу на четырех приложениях. Цена от Снеговой Пади до Чуркина варьировалась от 310 до 650 рублей. Ради интереса стала ждать отклика за 650 рублей. Никто за 2 часа не откликнулся», - рассказывает жительница краевого центра Екатерина.

«Мне от Тихой до Центра заломили стоимость такси в тысячу рублей. Ехала три часа до работы, отдала эту тысячу», - добавляет Яна, жительница Владивостока.

«Очень сложно сейчас выехать на такси. Я свое ждал почти час – запросили 600 рублей от Эгершельда в сторону Луговой. Не дождался, пошел на автобус», - делится Борис.

Напомним, сейчас закрыты для движения автотранспорта объездная трасса Седанка – Патрокл и улица Капитана Шефнера.

«Пешком быстрее», - гласит надпись в сервисе «Яндекс.Пробки», оповещающая о десятибалльных пробках. Проще назвать, где дорога свободна, чем, где движение затруднено.

 

Александра Маслова

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