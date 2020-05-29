Таксист домкратом сломал руку медику в Находке

Сотрудник находкинского медучреждения получил травму после того, как пытался отстоять свои законные права, сообщает ИА DEITA.RU.

Приехав на работу, 49-летний пострадавший собирался оставить личный автомобиль на парковке для медперсонала. Но сделать это не позволяла машина такси, вставшая таким образом, что проезд оказался заблокирован. На просьбы переставить авто таксист не отреагировал.

«Тогда мужчина подошел к водителю, препятствующему проезду, для урегулирования конфликтной ситуации. В этот момент работник таксомоторной компании достал домкрат и ударил им своего оппонента, после чего скрылся. Впоследствии оказалось, что у потерпевшего сломана рука», – рассказали в городском отделе полиции.

Правоохранители уже выяснили личность таксиста, и задержали его. Подозреваемым оказался 61-летний мужчина. За совершенное ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, уголовное дело уже возбуждено.