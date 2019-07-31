Водитель такси очень сильно испугал свою пассажирку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на НТВ.

Поездка женщины из аэропорта Шереметьево в центр Москвы закончилась едва успев начаться. По словам пассажирки, он села в автомобиль "Яндекс. Такси" и буквально через пару минут водитель авто начал вести себя абсолютно неадекватно.

По её словам, он немотивированно и очень агрессивно бил руками об руль, матерился и впал в приступ историки. Женщина испугалась поведения таксиста и попросила его закончить поездку. Однако на эту просьбу мужчина ответил, что не может этого делать.

После чего женщине не оставалось другого выхода, кроме как позвонить в службу спасения. Поняв, что дело набирает серьёзные обороты, водитель всё же решился освободить пассажирку из машины. Сделал он это во всё той же агрессивной манере, выбросив её багаж посреди дороги.

Пользователи Сети уже начали активно обсуждать этот случай и просить внести изменения в законодательство, а именно запретить разделять такие понятия, как "оказание услуг такси" и "диспетчерское обслуживание".

Дмитрий Шевченко