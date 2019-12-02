"Таксист не понял" - горожане возмущаются перевозками

Жители Владивостока жалуются на обслуживание со стороны одной из крупных городских таксомоторных компаний, сообщает DEITA.RU.

В одном из городских пабликов разместили жалобу на такси. По словам девушки, сигнал о том, что автомобиль ждет их у подъезда, появился сразу после вызова такси. Однако, сама машина приехала только спустя 10 минут ожидания.

«Заказ у нас был на один адрес – отвез он на другой. Когда пытались переоформить заказ, чтобы уехать на свой адрес – водитель просто перестал брать трубку. В итоге пришлось оформлять новый заказ, и просить забрать в нужное место», - отмечает пользователь.

В конце сообщения отмечается, что девушка написала жалобу, после чего таксомоторная компания вернула потраченные деньги.

Напомним, это далеко не первая жалоба горожан на обслуживание в известной таксомоторной компании. Неоднократно отмечалось хамство со стороны водителей, нехватка денег на «размен», грубые ответы и даже двусмысленные намеки переводчиков. А так же «ошибки» с адресом отправления и доставки, или путаница с маршрутами.

Александра Маслова