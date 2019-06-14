В пятницу, 14 июня, в дальневосточной столице русский водитель службы «Такси» сбил ребенка на пешеходном переходе, сообщает DEITA.RU. Кадры соответствующего содержания опубликовал паблик dpskontrol_125rus.

По словам очевидцев, водитель сбил девочку 13-15 лет на зебре возле дома номер пять по улице Русской. Ребенок упал, посидела три минуты, встала, отошла и звонить, переломов нет точно, но сотрясение, возможно.

Тут же свидетели отмечают, что прибывшая скорая увезла подростка. За рулем такси находился пожилой россиянин.

Ранее прошла информация о том, что в ближайшее время в Государственной Думе рассмотрят законопроект о том, чтобы регламентировать рабочий день таксистов. В последнее время в России значительно увеличилось количество ДТП, виновниками которых стали таксисты.

Екатерина Брязгунова