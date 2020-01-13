Таксист сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов произошло во Владивостоке, сообщает DEITA.RU.

Воскресным вечером 12 января водитель автомобиля такси сбил женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Котельникова. По словам очевидцев, пострадавшие доставлены в больницу каретой скорой помощи. Внешних признаков опьянения у водителя очевидцы не заметили.

Недостаточной освещенностью пешеходного перехода не пахнет – улица в 19 часов вся огнях, и переход в том числе. В качестве возможных причин, сопутствующих произошедшему ДТП, владивостокские водители называют узкость дороги, вероятное ослепление светом встречных машин. Но все это не отменяет обязанности водителя транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, «снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода». В ПДД все написано.