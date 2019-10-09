Таксист устроил ДТП на ночной улице, есть пострадавшие

Ночное ДТП произошло в дальневосточной столице в среду, 9 октября, сообщает DEITA.RU. Фотографии с места происшествия опубликовал паблик «Экипажи ДПС».

Авария, участниками которой стали машина службы «Такси» Honda Fit и легковой автомобиль, случилась около пятого дома по Камскому переулку. По имеющейся информации, таксист решил развернуться, казалось бы, на пустой дороге, однако по главной трассе неслась Subaru.

Универсал снёс малолитражку, которая от мощного столкновения перевернулась.

В результате ДТП пострадали пассажиры.

Стоит отметить, что аварии, в которых виноват водитель такси, происходят постоянно. С данной практикой пытаются бороться и агрегаторы, и власти.

Екатерина Брязгунова







