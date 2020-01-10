Новости
Благоустройство Москвы стоит дороже нацпроектов
10 Январь 2020, 13:45
Группа избивавших девушек сутенеров отправится в суд
10 Январь 2020, 13:30
Московские трамваи прибыли во Владивосток
10 Январь 2020, 13:15
Дорогу женщинам: Минтруд утвердил рекомендации регионам
10 Январь 2020, 13:00
Банки взвалили платежи на плечи клиентов
10 Январь 2020, 12:45
Уменьшить пенсию в 2020 году могут за переезд в другой регион
10 Январь 2020, 12:30
Владельцам электрокаров хотят дать льготы
10 Январь 2020, 12:15
Бывший ресторатор из Казани займется культурой Владивостока
10 Январь 2020, 12:00
Таксист влетел под колеса КАМАЗа в Приморье
Таксист из Уссурийска решил не пропускать КАМАЗ и залетел прямо под колеса махины, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в местной ГИБДД, в аварии пострадали как водитель «Приуса», так и его пассажир. Произошло это в два часа ночи. Таксист поворачивал налево вне перекрестка и решил, что уступать дорогу КАМАЗу, имевшему приоритет, – лишние хлопоты. «Храбрый» водитель поехал прямо навстречу огромной машине.
Водитель и пассажир легковой машины госпитализированы. У таксиста черепно-мозговая травма, у его пассажира – сотрясение мозга и сильные ушибы.
Напомним, что краевая ГИБДД неоднократно предупреждала приморцев о важности соблюдения правил дорожного движения. Особенно важным это становится в нынешних условиях непогоды - гололедицы и ограниченной видимости.
Александра Маслова