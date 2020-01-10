Таксист влетел под колеса КАМАЗа в Приморье

Таксист из Уссурийска решил не пропускать КАМАЗ и залетел прямо под колеса махины, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в местной ГИБДД, в аварии пострадали как водитель «Приуса», так и его пассажир. Произошло это в два часа ночи. Таксист поворачивал налево вне перекрестка и решил, что уступать дорогу КАМАЗу, имевшему приоритет, – лишние хлопоты. «Храбрый» водитель поехал прямо навстречу огромной машине.

Водитель и пассажир легковой машины госпитализированы. У таксиста черепно-мозговая травма, у его пассажира – сотрясение мозга и сильные ушибы.

Напомним, что краевая ГИБДД неоднократно предупреждала приморцев о важности соблюдения правил дорожного движения. Особенно важным это становится в нынешних условиях непогоды - гололедицы и ограниченной видимости.

Александра Маслова