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Таксист влетел в леера – жесткое ДТП попало на видео
Скользкие дороги уже успели спровоцировать ряд ДТП на приморских дорогах, сообщает DEITA.RU.
Авария на Михайловском шоссе не обошлась без такси – в блоге Марка Чернослива выложено видео, на котором видно, как две машины, явно столкнувшись, улетели в леера.
Заметно, что передняя часто черного автомобиля с характерными шашечками такси просто «снесена» - иномарку буквально размотало по дороге.
В целом, подписчики не выразили особенного удивления.
«Так дорога – каток просто! Езжай потише, не тормози резко – и все будет нормально», «Для таксистов это – норма». «С днем жестянщика!» «Скользко! А мы несемся, волосы назад, разговаривая по телефону. Мы же профи, нас же это не коснется», - иронизируют комментаторы.
Напомним, что краевые ведомства многократно предупреждали приморцев о том, что грядет транспортный коллапс. Дороги сковал гололед, и ГИБДД призывает автомобилистов быть предельно осторожными, по возможности избегая садиться за руль личного транспорта.
Александра Маслова