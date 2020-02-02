telegr wh call

Новости

Коронавирус убивает российский туризм

2 Февраль 2020, 19:18

Таксистам увеличат штрафы в два раза в России

2 Февраль 2020, 18:35

Ночные свадьбы: В Москве зарегистрировали первые браки

2 Февраль 2020, 18:09

Штрафы ГИБДД от МРОТ предложили считать в Госдуме

2 Февраль 2020, 17:40

Нелегальный завоз китайцев пресекли в Приморье

2 Февраль 2020, 17:00

Песец с товарищами пришел на заправку

2 Февраль 2020, 16:35

Более 12 тысяч миллионеров насчитали в Приморье

2 Февраль 2020, 16:18

Политолог: Партия Прилепина – это «смысловая окрошка»

2 Февраль 2020, 15:35

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Таксистам увеличат штрафы в два раза в России

Такси

Новые поправки предлагает внести в КоАП Минтранспорта РФ, сообщает DEITA.RU. Проект был опубликован на соответствующем портале для обсуждения поправок.

Так, согласно предложению для таксистов и водителей автобусов штрафы увеличатся в два раза если перевозка осуществляется на неисправном транспортном средстве, штраф – тысяча рублей. Проезд на запрещенный сигнал светофора – две тысячи рублей. До трех тысяч предлагают увеличить штраф за разворот, если он нарушает знаки и разметку. За вред здоровью в случаи нарушения ПДД хотят поднять до 10 тысяч рублей. В настоящее время все эти штрафы в два раза меньше.

Напомним, что в проекте процессуального административного кодекса, который также находится на обсуждении, предусматривается новая ответственность для пьяных водителей – арест автомобиля и штрафстоянка откуда забрать авто можно будет только после оплаты залога. 

Иван Крышан

Популярное

Восьмичасовой рабочий день отменен в России

«Мы разберемся с главой»: Кожемяко недоволен «зимним благоустройством»

Кожемяко оценил свое «назначение в правительство»

«Одевайтесь теплее» - синоптики дали неутешительный прогноз на неделю
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...