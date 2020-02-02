Таксистам увеличат штрафы в два раза в России

Новые поправки предлагает внести в КоАП Минтранспорта РФ, сообщает DEITA.RU. Проект был опубликован на соответствующем портале для обсуждения поправок.

Так, согласно предложению для таксистов и водителей автобусов штрафы увеличатся в два раза если перевозка осуществляется на неисправном транспортном средстве, штраф – тысяча рублей. Проезд на запрещенный сигнал светофора – две тысячи рублей. До трех тысяч предлагают увеличить штраф за разворот, если он нарушает знаки и разметку. За вред здоровью в случаи нарушения ПДД хотят поднять до 10 тысяч рублей. В настоящее время все эти штрафы в два раза меньше.

Напомним, что в проекте процессуального административного кодекса, который также находится на обсуждении, предусматривается новая ответственность для пьяных водителей – арест автомобиля и штрафстоянка откуда забрать авто можно будет только после оплаты залога.