Таксистов-иностранцев разгонит Госдума

Депутаты Государственной Думы рассмотрят законопроект, по которому таксисты смогут работать только при наличии водительских удостоверений, выданных в России, сообщает DEITA.RU.

Законопроект планируется внести в российский парламент на следующей неделе. Как рассказала РИА Новости первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова, в соответствии с документом, таксисты смогут работать только при наличии водительских удостоверений, выданных в России.

Таким образом, мигранты, чьи водительские удостоверения выданы в СНГ, не смогут работать в такси. По замыслу законодателя, законопроект не вводит запрета непосредственно на трудовую деятельность, но они должны будут получить документы российского образца. Как считает парламентарий, это будет гарантировать то, что водители прошли все необходимые проверки и соответствуют требованиям.

Другое важное возможное нововведение - обязательное страхование жизни и здоровья пассажиров такси. Сейчас эту ответственность несут агрегаторы, но это довольно ненадежно - они могут отменить ее в любой момент. Законопроект позволит сделать это обязательным при любой поездке.

Между тем, численность россиян постепенно сокращается. На 1 сентября 2019 года зафиксировано 146,7 миллиона человек, которые имеют российское гражданство. Это на 52,5 тысячи меньше, чем было на 1 января 2019 года. Миграционный прирост смог компенсировать всего лишь 76% от общей убыли населения.

Дмитрий Санников