Таксисты скоро исчезнут - прогноз экспертов

Ряд профессий, на которых сегодня работают люди, может постепенно исчезнуть, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным Института развития Интернета, которые приводит РИА «Новости», таксистов, водителей и грузчиков скоро может просто не стать.

По мнению специалистов, на этих должностях редко требуется творческий подход и развитое воображение, поэтому их довольно быстро можно будет заменить с помощью новых технологий.

«В первую очередь, с трудового рынка рискуют исчезнуть представители указанных специальностей, где мало задействованы интеллект и эмоции», - подчеркнули эксперты института.

«Эмоций очень много уходит, и нервов тоже. Я сама часто покупаю что-то через интернет, но и у живого продавца уходит много нервов и времени на то, чтобы покупателю все понравилось, чтобы подсказать ему что-то, посоветовать, уладить какие-то недопонимания. Хотя, думаю, рано или поздно все равно очень многие товары будут покупать в основном через сеть», - обозначила продавец в салоне подарков Наталья.

Александра Маслова