telegr wh call

Новости

Пенсионерам частично оплатят отдых за границей

22 Ноябрь 2019, 16:30

Мать выкинула в окно новорожденного

22 Ноябрь 2019, 16:15

Приморский край признали самым готовым к приходу китайских инвесторов

22 Ноябрь 2019, 16:14

Программу развития транспорта перезапустят в Приморье

22 Ноябрь 2019, 16:11

Юристы и полицейские провели правовые уроки для школьников Находки

22 Ноябрь 2019, 16:10

Полмиллиона дадут за четвертого ребенка

22 Ноябрь 2019, 16:00

Крупный чиновник потерял доверие министра и должность

22 Ноябрь 2019, 15:45

Таксисты скоро исчезнут - прогноз экспертов

22 Ноябрь 2019, 15:30

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Таксисты скоро исчезнут - прогноз экспертов

такси

Ряд профессий, на которых сегодня работают люди, может постепенно исчезнуть, сообщает DEITA.RU.

Так, по данным Института развития Интернета, которые приводит РИА «Новости», таксистов, водителей и грузчиков скоро может просто не стать.

По мнению специалистов, на этих должностях редко требуется творческий подход и развитое воображение, поэтому их довольно быстро можно будет заменить с помощью новых технологий.

«В первую очередь, с трудового рынка рискуют исчезнуть представители указанных специальностей, где мало задействованы интеллект и эмоции», - подчеркнули эксперты института.

«Эмоций очень много уходит, и нервов тоже. Я сама часто покупаю что-то через интернет, но и у живого продавца уходит много нервов и времени на то, чтобы покупателю все понравилось, чтобы подсказать ему что-то, посоветовать, уладить какие-то недопонимания. Хотя, думаю, рано или поздно все равно очень многие товары будут покупать в основном через сеть», - обозначила продавец в салоне подарков Наталья.

Александра Маслова

Читайте также:

Таксистов-иностранцев разгонит Госдума

Тропический рай станет ближе к жителям Владивостока

Популярные службы такси грубо нарушают закон

Популярное

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет

Названы 3 метки от автоугонщиков

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...